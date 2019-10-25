Стерлинг признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала имя лучшего игрока третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Этого звания удостоился вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.

Напомним, что англичанин в матче с "Аталантой" забил три гола, сделал ассист и заработал пенальти.

Помимо Стерлинга на награду претендовали Килиан Мбаппе (ПСЖ), Пауло Дибала ("Ювентус") и Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль").

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