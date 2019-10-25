Стерлинг признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Пресс-служба УЕФА назвала имя лучшего игрока третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Этого звания удостоился вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.
Напомним, что англичанин в матче с "Аталантой" забил три гола, сделал ассист и заработал пенальти.
Помимо Стерлинга на награду претендовали Килиан Мбаппе (ПСЖ), Пауло Дибала ("Ювентус") и Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль").
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