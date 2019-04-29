Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии PFA
Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) назвала имя лучшего молодого игрока года в Англии.
Победителем голосования стал вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, который опередил Трента Александра-Арнольда ("Ливерпуль"), Бернарду Силву ("Манчестер Сити"), Маркуса Рэшфорда ("Манчестер Юнайтед"), Деклана Райса ("Вест Хэм") и Дэвида Брукса ("Борнмут").
В текущем розыгрыше АПЛ 24-летний англичанин забил 17 мячей и сделал 13 результативных передач в 32 матчах.
Во всех турнирах этого сезона Стерлинг провёл в составе "Сити" 48 игр, в которых отличился 23 голами и 17 ассистами.
Не пропустите: Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гвардиола повторил историческое достижение Моуринью
-
Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA
-
Главные новости дня: 28 апреля
-
"Золотая бутса" сезона 2018/2019: Месси вновь оторвался от Мбаппе, Квальярелла укрепился на третьей позиции
-
"Реал" уступил "Райо Вальекано" в 35-м туре Примеры (видео гола)
Лента новостей
-
Футбольная ассоциация Чехии опубликовала заявление касательно гибели Шурала
-
Гаттузо близок к увольнению из "Милана"
-
Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии PFA
-
Тренер "Райо Вальекано": "Впервые в жизни победил "Реал", теперь могу спокойно умирать"
-
В ДТП погиб игрок сборной Чехии
-
Очередной гол Ибрагимовича принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" победу в матче МЛС
-
"Он отравил команду ядом": мать Рабьо обрушилась с критикой на президента ПСЖ
-
Гвардиола повторил историческое достижение Моуринью
-
3
Зидан прокомментировал поражение от "Райо Вальекано"
-
Аяза Гулиева зовут в сборную Азербайджана
-
Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA
-
"Реал" не проигрывал "Райо Вальекано" на протяжении 17 лет
-
Главные новости дня: 28 апреля
-
12
"Золотая бутса" сезона 2018/2019: Месси вновь оторвался от Мбаппе, Квальярелла укрепился на третьей позиции
-
"Реал" впервые за 10 лет проиграл 10 матчей за сезон в Примере
-
"Райо Вальекано" - "Реал" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)
-
Защитник "Манчестер Юнайтед" выбыл до конца сезона
-
"Сампдория" - "Лацио" - 1:2, "Торино" - "Милан" - 2:0 (видеообзоры матчей Серии А)
-
"Нант" добыл выездную победу над "Марселем"
-
4
"Реал" уступил "Райо Вальекано" в 35-м туре Примеры (видео гола)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14