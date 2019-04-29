Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии PFA

Теги манчестер ситирахим стерлинг

Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии PFA

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) назвала имя лучшего молодого игрока года в Англии.

Победителем голосования стал вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, который опередил Трента Александра-Арнольда ("Ливерпуль"), Бернарду Силву ("Манчестер Сити"), Маркуса Рэшфорда ("Манчестер Юнайтед"), Деклана Райса ("Вест Хэм") и Дэвида Брукса ("Борнмут").

В текущем розыгрыше АПЛ 24-летний англичанин забил 17 мячей и сделал 13 результативных передач в 32 матчах.

Во всех турнирах этого сезона Стерлинг провёл в составе "Сити" 48 игр, в которых отличился 23 голами и 17 ассистами.

Не пропустите: Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В ДТП погиб игрок сборной Чехии

В ДТП погиб игрок сборной Чехии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов