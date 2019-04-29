Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии PFA

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) назвала имя лучшего молодого игрока года в Англии.

Победителем голосования стал вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, который опередил Трента Александра-Арнольда ("Ливерпуль"), Бернарду Силву ("Манчестер Сити"), Маркуса Рэшфорда ("Манчестер Юнайтед"), Деклана Райса ("Вест Хэм") и Дэвида Брукса ("Борнмут").

В текущем розыгрыше АПЛ 24-летний англичанин забил 17 мячей и сделал 13 результативных передач в 32 матчах.

Во всех турнирах этого сезона Стерлинг провёл в составе "Сити" 48 игр, в которых отличился 23 голами и 17 ассистами.

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