Стерлинг прокомментировал исключение из состава сборной Англии

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг сделал заявление о своём временном отстранении от работы со сборной Англии.

"В первую очередь, я хочу отметить, насколько важен для меня каждый матч в составе сборной. Все знают, что я не склонен вести себя подобным образом. Мы с Джо всё обсудили и будем двигаться дальше. Футбол - вид спорта, в котором эмоции доходят до предела, и я имею достаточно мужества, чтобы признать, что в определённый момент они захлестнули меня. Мы с Гомесом хорошо ладим, и оба понимаем, что это было дело 5-10 секунд. Теперь всё позади, и мы не станем раздувать эту историю. Давайте сфокусируемся на матче в четверг", - написал Стерлинг в своём инстаграме.

Напомним, что за своё поведение игрок "горожан" наказан исключением из состава сборной Англии на матч квалификации Евро-2020 против Черногории.

Стерлинг спровоцировал конфликт с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом после прибытия в расположение "трёх львов".

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