Стерлинг прокомментировал исключение из состава сборной Англии
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг сделал заявление о своём временном отстранении от работы со сборной Англии.
"В первую очередь, я хочу отметить, насколько важен для меня каждый матч в составе сборной. Все знают, что я не склонен вести себя подобным образом. Мы с Джо всё обсудили и будем двигаться дальше. Футбол - вид спорта, в котором эмоции доходят до предела, и я имею достаточно мужества, чтобы признать, что в определённый момент они захлестнули меня. Мы с Гомесом хорошо ладим, и оба понимаем, что это было дело 5-10 секунд. Теперь всё позади, и мы не станем раздувать эту историю. Давайте сфокусируемся на матче в четверг", - написал Стерлинг в своём инстаграме.
Напомним, что за своё поведение игрок "горожан" наказан исключением из состава сборной Англии на матч квалификации Евро-2020 против Черногории.
Стерлинг спровоцировал конфликт с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом после прибытия в расположение "трёх львов".
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|11
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|2
|Лестер Сити
|12
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|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7