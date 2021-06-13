Стерлинг прокомментировал победу над Хорватией в первом матче группового этапа Евро-2020

Теги чемпионат европыанглиярахим стерлингхорватия

Стерлинг прокомментировал победу над Хорватией в первом матче группового этапа Евро-2020Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Футболист сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал победу в матче против Хорватии (1:0) на Евро-2020. Стерлинг забил победный гол.

"Ощущения отличные. Это был первый матч на турнире, нам нужна была победа.

Мы все делали как команда: выносили мяч, когда требовалось, играли верхом и в целом временами действовали отлично. Думаю, парни отлично справились.

Честно говоря, я всегда говорил себе, что должен забить на "Уэмбли", ведь я рос недалеко от стадиона. И испытал прекрасные эмоции, когда это удалось сделать.

Мы насладиться победой и использовать ее как фундамент для будущих успехов. Нам надо сосредоточиться. Это лишь начало турнира, надо продолжать выигрывать, подпитывать менталитет победителей", – сказал Стерлинг.

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