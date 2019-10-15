Стерлинг прокомментировал расисткое поведение болельщиков сборной Болгарии

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Стерлинг прокомментировал расисткое поведение болельщиков сборной Болгарии

Хавбек сборной Англии Рахим Стерлинг высказался о поведении болельщиков Болгарии, которые допускали расистские выкрики в адрес английских игроков. 

Отметим, что в матч отбора Евро-2020 между командами приходилось останавливать, чтобы прекратить оскорбления. 

Встреча закончилась разгромной победой сборной Англии (6:0).

"Сочувствую Болгарии, потому что сборную представляют такие идиоты. Тем не менее 6:0... мы летим домой. Мы сделали свою работу, а нашим фанатам хорошей дороги. Вы, ребята, были в порядке", - написал Стерлинг в твиттере.

Футбольная ассоциация Англии обратилась в УЕФА в связи с поведением болгарских болельщиков.

А еще: Сборная Англии впервые за 35 лет смогла забить 6 голов в одной встрече| http://soccernews.ru
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