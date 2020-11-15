Стерлинг пропускает матч сборной Англии против Бельгии из-за травмы

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Стерлинг пропускает матч сборной Англии против Бельгии из-за травмы

Форвард Рахим Стерлинг из-за травмы пропускает матч сборной России против Бельгии в Лиге Наций. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

На данный момент пока не известно, насколько серьезна травма футболиста.

За сборную Англии 25-летний футболист дебютировал в ноябре 2012 года. За это время он сыграл 58 матчей, отметившись 13 голами.

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