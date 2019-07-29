Стерлинг: "Сейчас я мечтаю не о капитанской повязке. Это должно произойти само собой"

Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг сказал, что не планирует претендовать на роль капитана в команде. Об этом сообщает The Independent.

Ранее капитанскую должность в "Ман Сити" занимал Венсана Компани.

"Сейчас я мечтаю не о капитанской повязке. Это должно произойти само собой, нельзя заставить назначить капитаном. У нас много достойных кандидатов", - сказал Стерлинг.

В прошедшем сезоне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии. 4 августа "Манчестер Сити" сыграет с "Ливерпулем" за Суперкубок России.

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