Стерлинг, скорее всего, продлит контракт с "Манчестер Сити"

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Стерлинг, скорее всего, продлит контракт с "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Сити" уверено, что нападающий Рахим Стерлинг согласится продлить контракт, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, у футболиста улучшились отношения с главным тренером команды Пепом Гвардиолой. Ранее сообщалось, что Стерлинг может перейти в "Барселону", но каталонцы приняли решение купить его экс-одноклубника Феррана Торреса.

В нынешнем сезоне 27-летний Стерлинг провел за "Манчстер Сити" 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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