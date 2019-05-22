Стерлинг собирается поиграть в МЛС

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг рассказал о своих планах после ухода из манкунианского клуба.

"США - страна, в которую я хотел бы однажды попасть. Футбол здесь очень вырос. В прошлом такого не было. И погода в Соединённых Штатах намного лучше, чем в Англии. Надеюсь, однажды я смогу привезти сюда свою семью. Люди действительно хотят сюда приезжать. Вероятно, что проведу здесь часть своей карьеры", - цитирует игрока Manchester Evening News.

24-летний Стерлинг выступает за "Сити" с 2015 года, сыграл 191 матч, забил 69 голов и сделал 65 ассистов.

Контракт футболиста с "горожанами" рассчитан до июня 2023 года. Его стоимость оценивается в 120 миллионов евро.

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