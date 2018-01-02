Стерлинг стал автором самого быстрого гола в АПЛ в этом сезоне

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" играет с "Уотфордом".

Счет в этом поединке на 38-й секунде открыл вингер "горожан" Рахим Стерлинг. Этот гол стал самым быстрым в Премьер-лиге в этом сезоне.

Стоит отметить, что этот мяч является третьим по скорости в истории АПЛ.

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