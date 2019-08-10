Стерлинг стал первым с 2010 года игроком, оформившим хет-трик в первом туре АПЛ

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг трижды поразил ворота "Вест Хэма" в матче первого тура АПЛ.

Как сообщает Opta, 24-летний англичанин стал восьмым игроком в истории, оформившим хет-трик в стартовом туре Премьер-лиги.

Более того, подобного никому не удавалось сделать на протяжении 9 лет. В последний раз в поединке первого тура АПЛ 3 гола забивал экс-нападающий "Челси" Дидье Дрогба в далёком 2010 году.

Напомним, что "Сити" нанесли "Вест Хэму" сокрушительное поражение со счётом 5:0.

Не пропустите: АПЛ стартовала, переходы закончились! Подводим итоги трансферной деятельности английских клубов. | http://soccernews.ru