Стерлинг стал третьим игроком, забившим 100 голов при Гвардиоле

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Стерлинг стал третьим игроком, забившим 100 голов при Гвардиоле

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг стал третьим игроком, забившим 100 голов при главном тренере "горожан" Хосепе Гвардиоле.

Юбилейный гол Стерлинг забил в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (4:1).

Ранее при Гвардиоле отметку в 100 голов преодолели аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в (211) и аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро (120).

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