Стерлинг требует увеличения зарплаты

Продолжаются переговоры между "Манчестер Сити" и Рахимом Стерлингом о продлении контракта.

Как сообщает Mirror, игрок требует увеличения зарплаты до уровня Агуэро и Де Брюйне.

Отмечается, что зарплата аргентинца и бельгийца составляет 337 тысяч евро в неделю.

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