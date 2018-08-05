Стерлинг требует увеличения зарплаты

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Стерлинг требует увеличения зарплаты

Продолжаются переговоры между "Манчестер Сити" и Рахимом Стерлингом о продлении контракта.

Как сообщает Mirror, игрок требует увеличения зарплаты до уровня Агуэро и Де Брюйне.

Отмечается, что зарплата аргентинца и бельгийца составляет 337 тысяч евро в неделю.

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