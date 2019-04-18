Стерлинг установил клубный рекорд "Манчестер Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг открыл счёт в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

Звёздный англичанин отличился на 4-й минуте, а точнее на 231-й секунде встречи.

Как сообщает Opta, это самый быстрый гол "горожан" в самом престижном еврокубковом турнире.

Всего в текущем сезоне 24-летний Стерлинг забил 23 гола и сделал 16 ассистов в 45 матчах за "Сити".

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