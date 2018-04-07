Стерлинг установил личный рекорд по голевым передачам

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Стерлинг установил личный рекорд по голевым передачам

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг сделал результативную передачу на Илкая Гюндогана в матче 33-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед".

Таким образом, 23-летний футболист отдал восьмую голевую передачу в текущем розыгрыше АПЛ. Как сообщает Opta, это его личный рекорд по данному показателю.

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