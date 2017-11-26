Стерлинг установил личный рекорд результативности, забив 12-й гол в сезоне

Теги манчестер ситирахим стерлинг

Стерлинг установил личный рекорд результативности, забив 12-й гол в сезоне

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде победил "Хаддерсфилд" со счетом 2:1.

Победный мяч забил Рахим Стерлинг. Этот гол стал для него 12-м в сезоне, что является лучшим показателем в его карьере.

Ранее 22-летний Стерлинг больше 11 мячей не забивал - 2014/15 за "Ливерпуль" и 2015/16 за "Манчестер Сити".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
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