Стерлинг установил личный рекорд результативности, забив 12-й гол в сезоне

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде победил "Хаддерсфилд" со счетом 2:1.

Победный мяч забил Рахим Стерлинг. Этот гол стал для него 12-м в сезоне, что является лучшим показателем в его карьере.

Ранее 22-летний Стерлинг больше 11 мячей не забивал - 2014/15 за "Ливерпуль" и 2015/16 за "Манчестер Сити".

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