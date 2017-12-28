Стерлинг: "В этом сезоне я играю эффективнее всего"

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Стерлинг: "В этом сезоне я играю эффективнее всего"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг оценил свою игру в нынешнем сезоне.

Скорее всего, у меня был сезон и получше в плане дриблинга. Но в этом сезоне я играю эффективнее всего. Именно этого я и хочу. Нет смысла в дриблинге, если не помогаешь команде.

Я всегда хотел забивать голы. Это тот компонент, в котором стараюсь прибавить. Я постоянно хочу становиться лучше. Рад, что могу давать это команде. Надеюсь, так и будет продолжаться" - приводит слова Стерлинга официальный сайт клуба.

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