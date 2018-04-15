Стерлинг вдвое улучшил свой прежний бомбардирский рекорд

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Стерлинг вдвое улучшил свой прежний бомбардирский рекорд

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг поразил ворота "Тоттенхэма" в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

Этот гол стал для 23-летнего футболиста 22-м во всех турнирах текущего сезона.

Таким образом, как сообщает Opta, Стерлинг вдвое улучшил свой прежний бомбардирский рекорд - 11 мячей в сезонах 2014/15 и 2015/16.

Не пропустите: "Тоттенхэм" пропустил три гола в домашнем матче АПЛ впервые с марта 2015 года. | http://soccernews.ru

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