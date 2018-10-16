Стерлинг впервые оформил дубль в составе сборной Англии

Вингер сборной Англии Рахим Стерлинг дважды поразил ворота Испании в матче Лиги Наций.

Как сообщает Opta, игрок "Манчестер Сити" впервые оформил дубль в составе "трёх львов".

Также отметился форвард англичан Харри Кейн, который впервые в матче за сборную сделал два ассиста.

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