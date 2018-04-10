Стерлинг впервые отметился результативным действием в матче против "Ливерпуля"

В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" принимает "Ливерпуль" (1:0, первый тайм).

Счет в этом поединке открыл нападающий манкунианцев Габриэл Жезус, которому ассистировал Рахим Стерлинг.

Стоит отметить, что Стерлинг проводил свой восьмой матч против своего бывшего клуба "Ливерпуля" и впервые сумел отметиться результативным действием.

Напомним, что 23-летний Стерлинг перешел в "Манчестер Сити" из "Ливерпуля" летом 2015 года за 63 миллиона евро.

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