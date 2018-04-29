Стерлинг впервые в карьере отдал в одном матче три голевых паса

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыгрывает "Вест Хэм" (4:1, второй тайм).

Вингер манкунианцев Рахим Стерлинг в этой встрече отдал три результативные передачи. Подобное произошло с ним впервые в карьере.

В нынешнем сезоне 23-летний Стерлинг провел 44 матча, забил 23 мяча и отдал 17 голевых пасов.

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