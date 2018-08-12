Стерлинг высказался о победе над "Арсеналом"

Теги манчестер ситиарсенал лондонрахим стерлинг

Стерлинг высказался о победе над "Арсеналом"
Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг прокомментировал победу над "Арсеналом" (2:0) в матче первого тура чемпионата Англии.

"Я рад, что вышел на поле и помог команде победить. Мы сделали то, что должны были сделать. Прекрасно, что мы сумели стартовать с победы.

Какие наши цели на сезон? Гвардиола прививает команде менталитет победителя и мы следуем его указаниям. Победа в чемпионате Англии уже в прошлом, мы должны идти дальше", - цитирует Стерлинга BBC. 

Напомним, что в этой встрече Стерлинга отметился голом.

Не пропустите: Неудачный дебют Эмери: "Арсенал" дома вчистую проигрывает "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль 1 3
2 Челси 1 3
3 Борнмут 1 3
4 Кристал Пэлас 1 3
5 Уотфорд 1 3
6 Манчестер Юнайтед 1 3
7 Тоттенхэм 1 3
8 Эвертон 1 1
9 Вулверхэмптон 1 1
10 Бернли 1 1
11 Саутгемптон 1 1
12 Арсенал Лондон 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Ньюкасл Юнайтед 1 0
16 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
17 Кардифф Сити 1 0
18 Фулхэм 1 0
19 Хаддерсфилд Таун 1 0
20 Вест Хэм Юнайтед 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов