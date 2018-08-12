Стерлинг высказался о победе над "Арсеналом"



Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг прокомментировал победу над "Арсеналом" (2:0) в матче первого тура чемпионата Англии.

"Я рад, что вышел на поле и помог команде победить. Мы сделали то, что должны были сделать. Прекрасно, что мы сумели стартовать с победы.

Какие наши цели на сезон? Гвардиола прививает команде менталитет победителя и мы следуем его указаниям. Победа в чемпионате Англии уже в прошлом, мы должны идти дальше", - цитирует Стерлинга BBC.

Напомним, что в этой встрече Стерлинга отметился голом.

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