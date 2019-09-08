Стерлинг высказался о проблеме расизма в футболе

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Стерлинг высказался о проблеме расизма в футболе

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг рассказал, что думает о проблеме расизма в футболе. Об этом сообщает Sky Sports.

"За экранами компьютера очень много людей, которым все сходит с рук.

Я не знаю, как мы можем решить эту проблему в 2019 году. Но я точно знаю, что общество  должно это искоренить.

Люди, которые это делаю в один прекрасный день должны проснуться и понять, что сейчас новая эра. Наше общество должно вырасти. Мы люди и у нас есть чувства", - сказал Стерлинг.

"Сити" с 10 баллами занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ.

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