Стерлинг высказался о спорном пенальти в матче Англия - Дания
Фото: твиттер talkSPORT/Автор неизвестен
Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал свое падение в штрафной сборной Дании в полуфинальном матче чемпионата Европы (2:1). Арбитр назначил пенальти, который привел к решающему голу.
"Мы провели отличный матч. Мы впервые на турнире пропустили гол, но сумели хорошо отреагировать. Мы знали, что нам будет непросто, но были терпеливыми. Мы сделали еще один шаг, а теперь должны сосредоточиться на финале.
В эпизоде с пенальти я вошел в штрафную, а Меле выставил ногу и коснулся меня. Это чистый пенальти. Главное, что мы забили гол. Это единственное, что имеет значение", - приводит слова Стерлинга BBC Sport.
Не пропустите: Арбитр ошибочно назначил пенальти в матче Англия - Дания. | http://soccernews.ru
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