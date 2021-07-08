Стерлинг высказался о спорном пенальти в матче Англия - Дания

Теги англиярахим стерлинг

Стерлинг высказался о спорном пенальти в матче Англия - Дания

Фото: твиттер talkSPORT/Автор неизвестен
Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал свое падение в штрафной сборной Дании в полуфинальном матче чемпионата Европы (2:1). Арбитр назначил пенальти, который привел к решающему голу.

"Мы провели отличный матч. Мы впервые на турнире пропустили гол, но сумели хорошо отреагировать. Мы знали, что нам будет непросто, но были терпеливыми. Мы сделали еще один шаг, а теперь должны сосредоточиться на финале.

В эпизоде с пенальти я вошел в штрафную, а Меле выставил ногу и коснулся меня. Это чистый пенальти. Главное, что мы забили гол. Это единственное, что имеет значение", - приводит слова Стерлинга BBC Sport.

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