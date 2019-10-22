Стерлинг высказался о сравнении с Месси и Роналду

1 Теги манчестер ситирахим стерлинглионель мессикриштиану роналду

Стерлинг высказался о сравнении с Месси и Роналду
Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что его нельзя сравнивать с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Месси является уникальным футболистом. Если я смогу забивать по 50-60 голов за сезон в течение 15 лет, тогда можно поговорить о сравнении. Но на данный момент даже не сравнивайте меня с Роналду или Месси! Я не хочу слышать ничего подобного.

Нельзя сказать, что я не ценю себя. Но эти парни играют на топ-уровне уже 15 лет. Для того, чтобы играть так, нужно много времени. Я прогрессирую и пытаюсь стать лучше", - приводит слова Стерлинга Daily Mail.

В нынешнем сезоне 24-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Экс-форвард "Реала" сравнил Месси с Роналду, Мбаппе, Салахом и Иньестой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Странно, что нет на странице тролля, который с именем Лео ложится, и с именем Лео встаёт)))

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Приближаясь к экватору: выделяем ТОП-4 матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов

Приближаясь к экватору: выделяем ТОП-4 матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 9 25
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 9 19
3 Лестер Сити Лестер Сити 9 17
4 Челси Челси 9 17
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 9 15
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 9 14
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 9 12
8 Бернли Бернли 9 12
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 9 12
10 Борнмут Борнмут 9 12
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 9 12
12 Астон Вилла Астон Вилла 9 11
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 9 11
14 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 9 10
15 Эвертон Эвертон 9 10
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 9 9
17 Саутгемптон Саутгемптон 9 8
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 9 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 9 7
20 Уотфорд Уотфорд 9 4
Полная таблица

топ-5 тегов