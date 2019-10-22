Стерлинг высказался о сравнении с Месси и Роналду



Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что его нельзя сравнивать с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Месси является уникальным футболистом. Если я смогу забивать по 50-60 голов за сезон в течение 15 лет, тогда можно поговорить о сравнении. Но на данный момент даже не сравнивайте меня с Роналду или Месси! Я не хочу слышать ничего подобного.

Нельзя сказать, что я не ценю себя. Но эти парни играют на топ-уровне уже 15 лет. Для того, чтобы играть так, нужно много времени. Я прогрессирую и пытаюсь стать лучше", - приводит слова Стерлинга Daily Mail.

В нынешнем сезоне 24-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

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