Стерлинг высказался о сравнении с Месси и Роналду
Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что его нельзя сравнивать с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Месси является уникальным футболистом. Если я смогу забивать по 50-60 голов за сезон в течение 15 лет, тогда можно поговорить о сравнении. Но на данный момент даже не сравнивайте меня с Роналду или Месси! Я не хочу слышать ничего подобного.
Нельзя сказать, что я не ценю себя. Но эти парни играют на топ-уровне уже 15 лет. Для того, чтобы играть так, нужно много времени. Я прогрессирую и пытаюсь стать лучше", - приводит слова Стерлинга Daily Mail.
В нынешнем сезоне 24-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4