Стерлинг забил 150-й гол в карьере

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Вингер "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг достиг юбилейной бомбардирской отметки.

Во вчерашнем матче квалификации ЧМ-2022 против Сан-Марино (5:0) звёздный футболист забил 150-й гол в карьере.

Наибольшее количество раз Стерлинг отличился в составе "Сити" - 113.

Также в активе игрока 23 забитых мяча за "Ливерпуль" и 14 - за английскую сборную.

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