Стерлинг забил 8 голов в 7 последних матчах за "Манчестер Сити" и сборную Англии
Хавбек "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг отметился голом в матче сборной Англии с Косово (5:1; перерыв) в рамках отборочного раунда Евро-2020.
Для футболиста это восьмой гол в семи последних матчах за "Сити" и национальную команду. Также он забил 8 голов в 8 матчах за Англию.
11 октября сборная Англии сыграет с Чехией в рамках 7-го тура отбора на Евро-2020.
24-летний футболист выступает за национальную команду с 2012 года.
А еще: Квалификация Евро-2020: Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Ирландия переиграла Болгарию в товарищеском матче
-
Турция, Франция и Албания добились побед в матчах отбора Евро-2020
-
Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче
-
Англия обыграла Косово, команды забили восемь голов на двоих
-
Покер Роналду помог сборной Португалии обыграть Литву
-
Бекхэм предложил Месси продолжить карьеру в "Интер Майами"
-
"Челси" нацелился на игрока "Ниццы"
-
Эдерсон заявил, что Алиссон заслуживает звания "Вратарь года"
-
1
Стерлинг забил 8 голов в 7 последних матчах за "Манчестер Сити" и сборную Англии
-
1
Молодежная сборная России сыграла вничью с Болгарией
-
1
Мхитарян заявил, что не был счастлив в Англии
-
1
Роналду проводит 160-й матч за сборную Португалии
-
Игрок "Интера" Мартинес прокомментировал переход Икарди в ПСЖ
-
Бернардески может покинуть "Ювентус" этой зимой
-
Стадион "Санкт-Петербург" полностью соответствует требованиям УЕФА
-
"Монако" предложил Ариедо Брайде стать спортивным директором клуба
-
Брат Погба рассказал, с кем Поль обсуждал свой возможный переход в Примеру
-
Форвард "Крыльев Советов" Соболев заявил, что мечтает играть в АПЛ
-
1
Пике хочет пригласить игроков "Барселоны", "Реала" и "Атлетико" на Кубок Дэвиса
-
1
На модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели дело
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1