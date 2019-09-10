Стерлинг забил 8 голов в 7 последних матчах за "Манчестер Сити" и сборную Англии

1 Теги рахим стерлинганглия

Стерлинг забил 8 голов в 7 последних матчах за "Манчестер Сити" и сборную Англии

Хавбек "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг отметился голом в матче сборной Англии с Косово (5:1; перерыв) в рамках отборочного раунда Евро-2020.

Для футболиста это восьмой гол в семи последних матчах за "Сити" и национальную команду. Также он забил 8 голов в 8 матчах за Англию.

11 октября сборная Англии сыграет с Чехией в рамках 7-го тура отбора на Евро-2020.

24-летний футболист выступает за национальную команду с 2012 года.

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