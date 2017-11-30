Стерлинг забил победный гол в концовке третьего матча "Манчестер Сити" подряд

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Стерлинг забил победный гол в концовке третьего матча "Манчестер Сити" подряд

В матче 14-го тура АПЛ вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг поразил ворота "Саутгемптона" на 96-й минуте.

Как сообщает Opta, 22-летний футболист забил победный гол после 80-й минуты в третьей игре "горожан" подряд.

Ранее Стерлинг забивал в концовках матчей с "Хаддерсфилдом" и "Фейеноордом".

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