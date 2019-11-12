Стерлинга исключили из состава сборной Англии

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Стерлинга исключили из состава сборной Англии

Тренерский штаб сборной Англии принял решение временно отстранить от работы с командой вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

Как сообщает The Guardian, игрока "горожан" исключили из состава на матч квалификации Евро-2020 против Черногории, поскольку он спровоцировал конфликт с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом.

Два футболиста поссорились (фото ниже) ещё во время воскресного поединка между их клубами в рамках АПЛ, а Стерлинг решил продолжить выяснять отношения в расположении "трёх львов".

Матч Англия - Черногория состоится 14 ноября в 22:45 по московскому времени.

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