"Стиль четверга". Роналду опубликовал фото с новой стрижкой
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в твиттере опубликовал фотографию в красной рубашке.
Вчера, 21 октября, португалец показал всем свой новый стиль. Футболист побрился налысо.
Thursday style! pic.twitter.com/OlNhOit0vh— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 22, 2020
Ранее сообщалось, что участие игрока в матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" под угрозой из-за положительного теста на коронавирус.
А еще: У Роналду снова положительный тест на коронавирус. Форвард пропустит матч ЛЧ с "Барселоной" | http://soccernews.ru
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|Астон Вилла
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