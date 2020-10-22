"Стиль четверга". Роналду опубликовал фото с новой стрижкой

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в твиттере опубликовал фотографию в красной рубашке.

Вчера, 21 октября, португалец показал всем свой новый стиль. Футболист побрился налысо.

Ранее сообщалось, что участие игрока в матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" под угрозой из-за положительного теста на коронавирус.

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