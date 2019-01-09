Стиль: Роналду опубликовал фото с сыном

1 Теги ювентускриштиану роналду

Стиль: Роналду опубликовал фото с сыном

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал стильное фото со старшим сыном Криштиану.

"Стиль", - написал под фото игрок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estilo

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал восемь голевых пасов.

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Комментарии

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borisklover

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