Стиль: Роналду опубликовал фото с сыном

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал стильное фото со старшим сыном Криштиану.

"Стиль", - написал под фото игрок.

В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал восемь голевых пасов.

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