Стиль: "Ювентус" выпустил свою коллекцию одежды

В субботу, 12 января, "Ювентус" выпустил собственную линию модной одежды, которую представили в журнале Vogue. Коллекцию покажут на Миланской неделе мужской моды.

Моделями стали Дуглас Коста, Эмре Джан и Федерико Бернардески.

Приобрести одежду можно в магазине на стадионе туринского клуба или на сайте icon.juventus.com

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