Стиль: "Ювентус" выпустил свою коллекцию одежды

Теги ювентусдуглас костафедерико бернардески

Стиль: "Ювентус" выпустил свою коллекцию одежды

В субботу, 12 января, "Ювентус" выпустил собственную линию модной одежды, которую представили в журнале  Vogue. Коллекцию покажут на Миланской неделе мужской моды.

Моделями стали Дуглас Коста, Эмре Джан и Федерико Бернардески.

Приобрести одежду можно в магазине на стадионе туринского клуба или на сайте icon.juventus.com

Не пропустите: "Арсенал" назвал "Ювентусу" цену на Рэмси в зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тренер "Уфы" войдет в штаб Семака

Тренер "Уфы" войдет в штаб Семака

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 19 39
4 Лацио Лацио 19 32
5 Милан Милан 19 31
6 Рома Рома 19 30
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Торино Торино 19 27
10 Фиорентина Фиорентина 19 26
11 Сассуоло Сассуоло 19 25
12 Парма Парма 19 25
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 19 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов