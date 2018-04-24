Стильный вид игроков "Реала", которые отправились на матч с "Баварией"

Футболисты мадридского "Реала" отправились в Мюнхен на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Баварии".

Лидер королевского клуба Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram фото, на котором он, Марсело и Каземиро в стильных костюмах идут к самолету.

Фото: Отличные костюмы игроков "Реала".

Let’s go Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 24 Апр 2018 в 1:43 PDT

Матч "Бавария" - "Реал" состоится 25 апреля и начнется в 21:45 мск.

Не пропустите: "Реал" отправился в Мюнхен в составе 24 игроков. | http://soccernews.ru