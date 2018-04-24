Стильный вид игроков "Реала", которые отправились на матч с "Баварией"

Теги реал мадридбавария мюнхенкриштиану роналду

Стильный вид игроков "Реала", которые отправились на матч с "Баварией"

Футболисты мадридского "Реала" отправились в Мюнхен на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Баварии".

Лидер королевского клуба Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram фото, на котором он, Марсело и Каземиро в стильных костюмах идут к самолету.

Фото: Отличные костюмы игроков "Реала".

 

Let’s go

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Матч "Бавария" - "Реал" состоится 25 апреля и начнется в 21:45 мск.

Не пропустите: "Реал" отправился в Мюнхен в составе 24 игроков. | http://soccernews.ru

комментарии
Барса

Фуфлометы

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Барса

в костюме и кросах )))

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квант

ну мог бы и мозги свои включить почему онни перед матчем в кросах,а не в тесных туфлях которые стрессуют отчасти ноги перед игрой))) в жизни они одевают как и все другие туфли под костюмы)))а ну да о чем я - ты же глор барсы)))))ахахахахахаха

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кек

это сейчас модно Васька

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обозреватель

фиговая мода

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обозреватель

фиговая мода

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Фанат РМ

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ!

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Фанат РМ

Полетели за Победой! Вперед, Реал!Вперед, Мадрид!!!

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