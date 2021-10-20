Стив Брюс получит огромную компенсацию за увольнение с поста наставника "Ньюкасла"
Фото: твиттер B/R Football/Автор неизвестен
Новое руководство "Ньюкасла" выплатит 11 миллионов долларов бывшему главному тренеру команды Стиву Брюсу, сообщает Daily Mail
По сведениям источника, такова сумма компенсации за досрочный разрыв контракта по инициативе клуба. Наставник был уволен после серии неудовлетворительных результатов. После восьми туров "Ньюкасл" имеет в активе всего три очка и занимает предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
60-летний Брюс тренировал "Ньюкасл" с 2019 года.
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