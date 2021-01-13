Стив Брюс пожаловался на VAR

Наставник "Ньюкасла" Стив Брюс остался недоволен судейством в матче против "Шеффилда".



В 18 туре АПЛ "сороки" в очередной раз уступили. Обидчиком стал "Шеффилд Юнайтед", для которого эта победа стала первой в сезоне. Однако, гости весь второй тайм играли в меньшинстве.В конце первого тайма полузащитник "Ньюкасла" Райн Фрэйзер получил две желтых карточки в течении трех минут и был удален.

На 80-й минуте при счете 1:0 случился эпизод, который возмутил Брюса. Нападающий "Шеффилда" Билли Шарп совершил грубый подкат и получил за него желтую карточку. Но, по мнению тренера "Ньюкасла", наказание должно было быть более жестким.