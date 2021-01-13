Стив Брюс пожаловался на VAR
Наставник "Ньюкасла" Стив Брюс остался недоволен судейством в матче против "Шеффилда".
В 18 туре АПЛ "сороки" в очередной раз уступили. Обидчиком стал "Шеффилд Юнайтед", для которого эта победа стала первой в сезоне. Однако, гости весь второй тайм играли в меньшинстве.В конце первого тайма полузащитник "Ньюкасла" Райн Фрэйзер получил две желтых карточки в течении трех минут и был удален.
На 80-й минуте при счете 1:0 случился эпизод, который возмутил Брюса. Нападающий "Шеффилда" Билли Шарп совершил грубый подкат и получил за него желтую карточку. Но, по мнению тренера "Ньюкасла", наказание должно было быть более жестким.
"Билли Шарп должен был быть удален. Это невероятно, но судьи даже не проверяли это. Вся ситуация с VAR — это смех, не думаю, что кому-то это нравится. Тур за туром он портит игру", — приводит слова Брюса BBC.
Читать также: "Шеффилд" одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ | http://soccernews.ru
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