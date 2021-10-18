Стив Брюс провёл 1000-й матч в тренерской карьере
Фото твиттер TOI Sports
Наставник "Ньюкасла" Стив Брюс достиг юбилейной отметки в карьере главного тренера.
Воскресный матч против "Тоттенхэма" (2:3) стал для 60-летнего специалиста 1000-м у руля различных команд.
В этих играх было одержано 376 побед, добыто 254 ничьи и 370 поражений.
Брюс тренирует уже более 23 лет - его первый самостоятельный опыт датирован августом 1998 года.
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