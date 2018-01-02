Стив Макларен: "Махрез входит в сферу интересов "Барселоны"

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Стив Макларен: "Махрез входит в сферу интересов "Барселоны"Известный английский тренер Стив Макларен считает, что вингер "Лестера" Рияд Махрез входит в сферу интересов каталонской "Барселоны".

"Я думаю, что среди тех игроков, которые входят в сферу интересов "Барселоны", в настоящее время находится и Махрез, потому что у него есть менталитет, чтобы быть успешным там", - цитирует 56-летнего специалиста Express.

Напомним, в случае подписания Коутиньо, "Барселона" будет готова расстаться с двумя хавбеками. | soccernews.ru

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