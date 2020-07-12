Стивен Джеррард может возглавить английский клуб

Новый главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард может возглавить "Бристоль Сити", сообщает Express.

По сведениям издания, английский клуб проявляет интерес к легенде "Ливерпуля". Впрочем, "Бристоль Сити" также интересуется бывшим тренером "Брайтона" и "Ньюкасла" Крисом Хьютоном.

В нынешнем сезоне "Рейнджерс" финишировал на втором месте в чемпионате Шотландии. Что касается "Бристоля", то клуб занимает 11-е место в Чемпиошипе.

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