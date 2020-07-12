Стивен Джеррард может возглавить английский клуб

Теги бристоль ситистивен джеррардрейнджерс

Стивен Джеррард может возглавить английский клуб

Новый главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард может возглавить "Бристоль Сити", сообщает Express.

По сведениям издания, английский клуб проявляет интерес к легенде "Ливерпуля". Впрочем, "Бристоль Сити" также интересуется бывшим тренером "Брайтона" и "Ньюкасла" Крисом Хьютоном.

В нынешнем сезоне "Рейнджерс" финишировал на втором месте в чемпионате Шотландии. Что касается "Бристоля", то клуб занимает 11-е место в Чемпиошипе.

Не пропустите: В январе 2014 года Джерард в матче "Ливерпуля" повредил свой пенис. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Чемпионат": защитник "Ливерпуля" может перейти в "Зенит"

"Чемпионат": защитник "Ливерпуля" может перейти в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов