Стоцкий покинул "Краснодар"

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Стоцкий покинул "Краснодар"

Фото: инстаграм Дмитрия Стоцкого/Автор неизвестен

Пресс-служба "Краснодара" на официальном сайте объявила о расторжении контракта с защитником Дмитрием Стоцким.

"Краснодар" благодарит Дмитрия Стоцкого за работу и желает удачи в дальнейшей карьере!" – говорится в сообщении "быков".

32-летний Стоцкий выступал за "Краснодар" с 2018 года, провел за клуб 68 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за "Балтику", "Клайпеду" и "Уфу".

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