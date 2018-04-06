Стогниенко: "ЦСКА катастрофически не хватает ресурсов"
Известный комментатор Владимир Стогниенко заявил, что ЦСКА необходимо усиливать состав для успешного выступления во всех турнирах.
"Армейцам катастрофически не хватает ресурсов. Если раньше этот недостаток маскировался за счет грамотной игры, самоотдачи и тренерской работы, то сейчас стало очевидно – клубу, по большому счету, нужны футболисты в каждую линию. Ехать на старых ресурсах уже невозможно", – приводят слова Стогниенко российские СМИ.
Напомним, ЦСКА проиграл "Арсеналу" (1:4) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. В Премьер-лиге армейцы занимают третье место и отстают от лидирующего "Локомотива" на пять очков.
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|Краснодар
|25
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|Уфа
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