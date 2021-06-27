Стогниенко прокомментировал смерть футболиста во время матча в Москве

Известный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал смерть футболиста команды "Браавос" в матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ). Стогниенко периодически играет за данный клуб.

"Я уже два месяца не играю. Был в апреле несколько раз на играх. Мне пока ничего особо неизвестно. Я нахожусь в шоке. Как я понимаю, команда омолодилась. У нас было много таких ветеранов, как я. До капитана пока дозвониться не получается. Знаю ли я умершего игрока? Нет. Я с ним не знаком. Возможно, он появился в последнее время в команде. Нам правда нужно было омоложать состав. Это реально большая трагедия", — приводит слова Стогниенко "Спорт-Экспресс".

Ранее президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов заявил, что умерший футболист был подставным.

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