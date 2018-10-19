Стогниенко: "У Моуринью нет новых идей, он должен уйти из "МЮ"

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Стогниенко: "У Моуринью нет новых идей, он должен уйти из "МЮ"Комментатор Владимир Стогниенко считает, что наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью должен покинуть занимаемую должность.

"Я боюсь, что Моуринью уже все. Я был большим поклонником Жозе Моуринью. Считаю, его работа в "Интере" была просто прекрасной. Единственный матч, который я видел, где "Барселону" прихлопнули, это был матч в Милане, когда "Интер" выиграл 3:1. Растерзали "Барселону" с помощью агрессивного прессинга.

Он всегда был силен тем, что очень хорошо ладил с футболистами. Даже с очень непростыми, типа Ибрагимовича. И это ушло. Может, возраст. Может, характер поменялся. Впервые, по-моему, это случилось в "Реале" с Касильясом: пошли какие-то конфликты. Мне кажется, это ему очень сильно мешает.

У него нет новых тренерских идей. Он может работать, но, думаю, уже не с "Манчестер Юнайтед". Ему нужно уйти куда-то поскромнее и там в себя приходить", - сказал он. 

Читайте: Ибрагимович выразил поддержку Моуринью | http://soccernews.ru

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