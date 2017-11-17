Стогниенко: "Я был бы счастлив, если бы "Матч ТВ" не появился"

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Стогниенко: "Я был бы счастлив, если бы "Матч ТВ" не появился"

Известный комментатор Владимир Стогниенко заявил, что ему не нравится телеканал "Матч ТВ".

"Лично я был бы счастлив, если бы "Матч ТВ" не появился, а мы бы продолжили работать на Шаболовке. Мне интересно, что будет дальше. Хочется, чтобы после чемпионата мира на ВГТРК появилось несколько спортивных программ. К примеру, был на немецком ARD. Там нет спортивных трансляций, зато воскресенье посвящено обзорам сразу ряда лиг чемпионата Германии, которые пользуются большой популярностью. А у нас в стране рейтинги спортивных трансляций не самые лучшие, надеюсь, ситуация со временем поменяется", – приводят слова Стогниенко российские СМИ.

По некоторым данным, "Матч ТВ" за полтора года истратил трехлетний бюджет.

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