Стоичков: "Барселона" добилась бы успеха и без Гвардиолы"

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Стоичков: "Барселона" добилась бы успеха и без Гвардиолы"

Экс-форвард "Барселоны" Христо Стоичков считает, что достижения "сине-гранатовых" в конце нулевых и начале десятых годов - это не заслуга тренера.

"Работа Гвардиолы была лёгкой. Он принял команду, собранную Франком Райкардом. Невероятного успеха они добились бы и с Пепом, и без него", - приводит слова Стоичкова Mirror.

Напомним, что Гвардиола возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год и за этот период выиграл с командой 14 трофеев.

Сейчас испанский наставник возглавляет "Манчестер Сити", а до "горожан" три  сезона отработал в "Баварии".

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Комментарии

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lesnovsky

Да, Пеп, так и было...

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Против школьников!!!

Это точно. Пепу повезло что у него в команде был Месси. Он помог Пепу стать великим тренером. Думаю Клопп лучший тренер мира. Он создал команду с нуля.У Пепа были звёзды.

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