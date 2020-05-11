Стоичков: "Барселона" добилась бы успеха и без Гвардиолы"

Экс-форвард "Барселоны" Христо Стоичков считает, что достижения "сине-гранатовых" в конце нулевых и начале десятых годов - это не заслуга тренера.

"Работа Гвардиолы была лёгкой. Он принял команду, собранную Франком Райкардом. Невероятного успеха они добились бы и с Пепом, и без него", - приводит слова Стоичкова Mirror.

Напомним, что Гвардиола возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год и за этот период выиграл с командой 14 трофеев.

Сейчас испанский наставник возглавляет "Манчестер Сити", а до "горожан" три сезона отработал в "Баварии".

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