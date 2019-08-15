Стоичков: "Барселоне" не нужен Неймар"

Экс-нападающий "Барселоны" Христо Стоичков рассказал, что думает о возможном возвращении форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб. Об этом сообщает Univision.

"Барселоне" Неймар не нужен. У них есть Месси, Суарес, Гризманн. Зачем им Неймар? Где он будет играть?

К тому же он станет бомбой замедленного действия в раздевалке. Да и денег у "Барселоны нет", - сказал Стоичков.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова предложить ПСЖ Коутиньо и Ракитича в обмен на Неймара.

Напомним, 27-летний форвард выступал в каталонском клубе с 2013 по 2017 год. Летом 2017 он перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро. Однако в последние несколько месяцев все больше информации появляется о том, что Неймар хочет вернуться в стан сине-гранатовых.

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