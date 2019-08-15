Стоичков: "Барселоне" не нужен Неймар"
Экс-нападающий "Барселоны" Христо Стоичков рассказал, что думает о возможном возвращении форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб. Об этом сообщает Univision.
"Барселоне" Неймар не нужен. У них есть Месси, Суарес, Гризманн. Зачем им Неймар? Где он будет играть?
К тому же он станет бомбой замедленного действия в раздевалке. Да и денег у "Барселоны нет", - сказал Стоичков.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова предложить ПСЖ Коутиньо и Ракитича в обмен на Неймара.
Напомним, 27-летний форвард выступал в каталонском клубе с 2013 по 2017 год. Летом 2017 он перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро. Однако в последние несколько месяцев все больше информации появляется о том, что Неймар хочет вернуться в стан сине-гранатовых.
А еще: Неймар в очередной раз вспомнил победу "Барселоны" над ПСЖ | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
У Неймара может случиться рецидив старой травмы
-
Названы главные претенденты на награду лучшему футболисту сезона-2018/19 по версии УЕФА
-
Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины
-
Впервые стартовый состав "Краснодара-2" состоял из 11 воспитанников клубной академии
-
Назван самый прибыльный российский клуб
Лента новостей
-
L’Équipe определил список самых уродливых футболок этого сезона
-
Симоне Дзадза может вернуться в Испанию
-
"Порту" планирует подать в суд на "Матч ТВ"
-
У Неймара может случиться рецидив старой травмы
-
1
Названы главные претенденты на награду лучшему футболисту сезона-2018/19 по версии УЕФА
-
Денис Суарес заявил, что обижен на Вальверде
-
1
Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины
-
1
Дженгиз Юндер продлил контракт с "Ромой" до 2023 года
-
Цорн рассказал, что для него является успехом в "Спартаке"
-
Впервые стартовый состав "Краснодара-2" состоял из 11 воспитанников клубной академии
-
Стоичков: "Барселоне" не нужен Неймар"
-
Семак считает, что за победу в РПЛ будут бороться 7 команд
-
Агент Озила провёл переговоры с клубом МЛС
-
Назван самый прибыльный российский клуб
-
Итальянский клуб работает над трансфером защитника "Зенита" Мамманы
-
Шюррле назвал игрока "Спартака", который больше всего его впечатлил
-
Круговой сделал выбор между "Зенитом" и ЦСКА
-
Женщина впервые отсудила мужской матч под эгидой УЕФА, у "Ливерпуля" проблемы с обороной, а "Челси" не так плох, как кажется: выделяем главные итоги Суперкубка УЕФА
-
Семак прокомментировал продажу Джорджевича
-
Цорн назвал причину срыва трансфера Яниса Хаджи в "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32