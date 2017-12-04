Стоичков: "Этот чемпионат "Барселона" уже выиграла"

Обладатель "Золотого мяча" 1994-го года Христо Стоичков сделал смелый прогноз относительно победителя текущего чемпионата Испании.

"Этот чемпионат "Барселона" уже выиграла. Мадридский "Реал" уже ничего не сможет поделать", - приводит слова известного в прошлом болгарского футболиста AS.

Отметим, что после 14 туров Ла Лиги "Барселона" опережает "Реал" на 8 очков.

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