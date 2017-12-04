Стоичков: "Этот чемпионат "Барселона" уже выиграла"

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Стоичков: "Этот чемпионат "Барселона" уже выиграла"Обладатель "Золотого мяча" 1994-го года Христо Стоичков сделал смелый прогноз относительно победителя текущего чемпионата Испании.

"Этот чемпионат "Барселона" уже выиграла. Мадридский "Реал" уже ничего не сможет поделать", - приводит слова известного в прошлом болгарского футболиста AS.

Отметим, что после 14 туров Ла Лиги "Барселона" опережает "Реал" на 8 очков.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Алавес 14 9
20 Малага 14 8
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