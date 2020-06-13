Стоичков: "Готов отдать свою "Золотую бутсу", чтобы Месси стал чемпионом мира"

Теги барселонааргентиналионель мессихристо стоичков

Стоичков: "Готов отдать свою "Золотую бутсу", чтобы Месси стал чемпионом мира"

Бывший форвард "Барселоны" Христо Стоичков выразил готовность расстаться с престижной индивидуальной наградой ради победы действующего капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси на Чемпионате Мира. 

"Готов отдать свою "Золотую бутсу", полученную на ЧМ-1994, чтобы Месси стал чемпионом мира. Он - легенда. То, что Лео делает в "Барселоне", никто не сможет повторить. Не думаю, что существует ещё один такой игрок, как он. Меня удивляют не только игровые качества Месси, но и человеческие. Он всегда помогает тем, кто в этом больше всего нуждается", - приводит слова Стоичкова Marca.

Напомним, что лучшим достижением Месси на мундиалях стал выход в финал в 2014 году. Тогда Аргентина в решающем матче уступила Германии.

Кроме того, звёздный нападающий проиграл с "альбиселесте" несколько финалов Кубка Америки.

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