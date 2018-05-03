Стоичков назвал фаворитов Чемпионата Мира в России

Обладатель "Золотого мяча" 1994-го года Христо Стоичков назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

Так, по мнению известного в прошлом футболиста, наилучшие шансы на победу в главном турнире четырехлетия имею сборные Бразилии, Аргентины, Уругвая, Германии, Испании и Франции.

Напомним, форвард "Уфы" и сборной Нигерии Игбоун не поедет на ЧМ-2018. | soccernews.ru