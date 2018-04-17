Стоичков назвал причину, из-за которой Неймар перешел в ПСЖ

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Стоичков назвал причину, из-за которой Неймар перешел в ПСЖЛегендарный болгарский футболист Христо Стоичков назвал причину, из-за которой бразильский форвард Неймар перешел из каталонской "Барселоны" в ПСЖ.

"В ПСЖ он стал ближе к французскому футболу и газете, которая вручает "Золотой мяч". Возможно, он подумал, что, перейдя в ПСЖ, он будет ближе и к выигрышу "Золотого мяча", - приводит слова бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Неймар хочет поработать с Моуринью. | soccernews.ru

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