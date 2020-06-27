Стоичков назвал ван Гала придурком

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Стоичков назвал ван Гала придурком

Экс-форвард "Барселоны" Христо Стоичков подверг жёсткой критике бывшего тренера "сине-гранатовых" Луи ван Гала.

"Рикельме не заиграл в "Барсе", потому что его тренером был такой придурок, как ван Гал. Он сделал немало хорошего, что нужно признать, но многие пострадали в футболе из-за его глупых поступков. Я перенёс это. Он вошёл в раздевалку и сказал, что в игре было много "кройффизма". И, конечно, я подумал: где Йохан и где ты? Была большая разница", - цитирует Стоичкова Sport.es.

Ван Гал возглавлял "блауграну" с 1997 по 2000, а также с 2002 по 2003 год. В марте 2019 года голландец объявил о завершении тренерской карьеры.

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